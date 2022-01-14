Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии около 1000 человек остались без отопления из-за аварии

В Башкирии около 1000 человек остались без отопления из-за аварии

16:24, 14 янв 2022

В МЧС по Башкирии сообщили, что в Белорецке в результате прорыва трубопровода без отопления остались 980 человек. Сообщение об аварии поступило к ним сегодня, 14 января, в 15:30.

Объясняется, что причиной аварийного отключения теплоснабжения стала изношенность центрального отопления и прорыв на пересечении улиц Маркса и Алексеева. В зону отключения отопления попали 10 многоквартирных домов с 980 жителями и детский сад №29, откуда уже забрали всех детей родители.

В настоящий момент на месте происшествия работают десять человек, которые заменяют пятиметровый участок трубы. Работы, ориентировочно, планируется закончить в 18:00.

Ранее глава Белорецкого района Андрей Иванюта объяснил, почему в многоквартирных домах холодные батареи и нет горячей воды. Жители возмущены, так как летом работы по ремонту проводились. Однако чиновник отметил, что аварии неизбежны и связано это с износом труб.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии
Теги: Белорецкий район происшествия ЖКХ
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: