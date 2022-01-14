В Башкирии около 1000 человек остались без отопления из-за аварии

16:24, 14 янв 2022

В МЧС по Башкирии сообщили, что в Белорецке в результате прорыва трубопровода без отопления остались 980 человек. Сообщение об аварии поступило к ним сегодня, 14 января, в 15:30.







Объясняется, что причиной аварийного отключения теплоснабжения стала изношенность центрального отопления и прорыв на пересечении улиц Маркса и Алексеева. В зону отключения отопления попали 10 многоквартирных домов с 980 жителями и детский сад №29, откуда уже забрали всех детей родители.



В настоящий момент на месте происшествия работают десять человек, которые заменяют пятиметровый участок трубы. Работы, ориентировочно, планируется закончить в 18:00.

Ранее глава Белорецкого района Андрей Иванюта объяснил, почему в многоквартирных домах холодные батареи и нет горячей воды. Жители возмущены, так как летом работы по ремонту проводились. Однако чиновник отметил, что аварии неизбежны и связано это с износом труб.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по Башкирии