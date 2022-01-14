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На трассе в Кармаскалинском районе Башкирии столкнулись 6 автомобилей

На трассе в Кармаскалинском районе Башкирии столкнулись 6 автомобилей

17:39, 14 янв 2022

Дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей произошло на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Днем 14 января спасатели Кармаскалинского района получили информацию о том, на автотрассе «Уфа — Белорецк — Магнитогорск» около населенного пункта Ильтеряково столкнулись шесть легковых автомобилей.

К счастью никто не погиб, пострадали пять человек, в том числе два ребенка 2011 и 2006 годов рождения. Два взрослых и один ребенок 2006 года рождения направлены на осмотр в городскую больницу №22 г. Уфы, один взрослый и один ребенок 2011 года рождения направлены на осмотр в городскую больницу №21 г. Уфы.

Спасатели деблокировали пострадавших, им оказана помощь. На дороге организовано реверсивное движение. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Источник: regnum.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия аварии
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