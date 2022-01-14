В Башкирии пьяный мужчина напал на ребенка и попытался его ограбить

20:10, 14 янв 2022

В Уфе пьяный мужчина напал на ребенка и попытался его ограбить. На крики мальчика отреагировали прохожие, которые отбили его у дебошира.







Как рассказала в соцсетях очевидица случившегося, инцидент произошел днем 13 января на улице имени Сергея Вострецова в Черниковке. По словам женщины, она возвращалась домой из магазина, как вдруг услышала детские крики.

- Мужик в состоянии сильного алкогольного опьянения схватил мальчика лет 10-12 за шею и требовал у него телефон, деньги. Я начала кричать, чтобы он отпустил ребенка, на что мужчина сначала не отреагировал. И только после того, как я пригрозила, что вызову полицию, он его отпустил со словами: «Беги скорее домой, иначе тебе <…>. Потом этот мужчина начал преследовать меня, то так как он был сильно пьян и упал несколько раз, пока бежал за мной, я успела зайти домой и вызвать полицию, - рассказала очевидица.





Женщина уточняет, что нападавший был в двух куртках и успел переодеться, после чего пришел к подъезду и начал подкарауливать ее. К счастью, полиция приехала вовремя и задержала дебошира в соседнем дворе.

- Мальчик был очень сильно напуган, но молодец, что крикнул хотя бы. Если он расскажет своим родителям, и они обратятся в полицию, то было бы замечательно. Нельзя молчать, иначе этого хулигана отпустят через пару дней, и он также будет ходить по улицам. Не дай Бог, что может случиться с нашими детьми! – переживает женщина.

- Мужчина доставлен в отдел полиции. В отношении его оформлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», - уточнили в пресс-службе ведомстве.









Информацию о случившемся подтвердили и в пресс-службе МВД по Башкирии.

Также в ведомстве сообщили, что сегодня в полицию обратилась мама мальчика и написала заявление, что мужчина пытался отобрать у ее сына деньги и телефон. Ведется разбирательство.





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Фото: соцсети