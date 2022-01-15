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Поиски не прекращаются второй день: 15-летняя девочка потерялась в Волгоградской области

Поиски не прекращаются второй день: 15-летняя девочка потерялась в Волгоградской области

19:05, 15 янв 2022

О месте пребывания школьницы по имени Айлита по-прежнему ничего неизвестно. В МВД Волгоградской области рассказали, что об исчезновении внучки полицейским сообщила её бабушка.

Она рассказала, что Айлита направилась на занятия (от дома до учебного заведения чуть менее километра), но на уроках она не появилась и домой не пришла. Полиция направила все силы на поиски, позднее к ним присоединились волонтеры, сотрудники МЧС, администрация и военные. Территория обследуется с помощью кинологов, дронов и техники высокой проходимости.

По сообщению матери подростка, в уличном туалете был обнаружен портфель дочери. В районе поисков сильная метель, однако девочку продолжают искать 4 сотни полицейских, но результатов пока нет.

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