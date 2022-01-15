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В Башкирии 7 автомобилей застряли на трассе из-за снегопада

В Башкирии 7 автомобилей застряли на трассе из-за снегопада

19:18, 15 янв 2022

В Туймайзинском районе Башкирии сразу семь автомобилей застряли на трассе из-за снегопада.

В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям рассказали, что сигнал об опасной ситуации на трассе поступил днем в субботу, 15 января. На трассе между селами Тукаево и Балтаево застряли семь машин. Как минимум в одном из автомобилей находился ребенок. На место выехали спасатели. В итоге на участке появилась коммунальная техника, которая расчистила легковушкам путь. К счастью, никому из водителей или пассажиров не потребовалась помощь медиков.

Также спасатели Госкомитета рассказали о похожем случае в Белебеевском районе республики. Там в снегу застрял автобус с детьми – транспорт помог вытащить тракторист, который проезжал рядом.

Ранее сообщалось о том, что на трассе в Кармаскалинском районе Башкирии столкнулись 6 автомобилей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Туймазинский район происшествия
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