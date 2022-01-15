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В Петербурге недалеко от школы задержали мужчину, напавшего на школьницу

В Петербурге недалеко от школы задержали мужчину, напавшего на школьницу

19:40, 15 янв 2022

Около трех часов дня 14-летняя девочка дожидалась мать на углу здания гимназии. Внезапно она ощутила толчок в спину и оказалась на снегу. Школьница не поддалась панике и не закричала, подумав, что это шутки сверстников.

Когда к ней пришло осознание того, что это не так, было поздно. Мужчина сунул руки девочке под юбку и стал стягивать колготки. К счастью, рядом проходил мужчина, спугнувший педофила.

Негодяй попытался убежать, однако был быстро схвачен полицейскими. Задержанным оказался 58-летний Сергей Краснопеев. Подчеркивается, что у него имеется справка из психиатрической больницы, но почему он спокойно разгуливает по улицам?

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