В Альшеевском районе Башкирии водитель легковушки насмерть сбил 34-летнего мужчину

12:20, 16 янв 2022

В Альшеевском районе водитель легковушки насмерть сбил 34-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Несчастный случай произошел сегодня, 16 января, утром на 105 км автодороги Чишмы-К.Мияки.







По предварительным данным, 32-летний житель Белебеевского района за рулём «Lada Largus» наехал на 34-летнего пешехода.



«В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. Со слов водителя, он шёл по центру приезжей части в попутном направлении», — добавили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.



Ранее стало известно, кто протаранил автомобиль ГИБДД в Кармаскалинском районе Башкирии. Бизнес-леди ехала в сторону Стерлитамака и влетела в машину автоинспекторов, которые прибыли на место аварии. Один из сотрудников получил травмы.





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