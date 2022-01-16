В Башкирии умерла собака изнасилованная зоофилом

14:23, 16 янв 2022

В правоохранительные органы Башкирии поступило заявление об изнасиловании неизвестным собаки по кличке Жулька. Пока правоохранители проводят проверку, был ли факт зоофилии, горожане требуют провести полное расследование инцидента и посадить насильника, чтобы детям не угрожала опасность.







В социальных сетях пользователи сообщают, что в Салавате неизвестным была изнасилована собака по кличке Жулька. Животное, не приходя в сознание, скончалось в подъезде дома №4 на улице Бочкарева.

Жители двора сообщают, что камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина заносит собаку в подъезд дома, но мужчина заявил, что занес животное, сбитое машиной. По словам жильцов дома, травмы не похожи на удар автомобиля, у собаки был разрыв половых органов. Очевидцы взяли мазки у животного и просят провести анализ.

- Сообщение такое получено, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

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Напомним, что максимальное наказание за жестокое убийство животного – два года лишения свободы.