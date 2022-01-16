Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии умерла собака изнасилованная зоофилом

В Башкирии умерла собака изнасилованная зоофилом

14:23, 16 янв 2022

В правоохранительные органы Башкирии поступило заявление об изнасиловании неизвестным собаки по кличке Жулька. Пока правоохранители проводят проверку, был ли факт зоофилии, горожане требуют провести полное расследование инцидента и посадить насильника, чтобы детям не угрожала опасность.

В социальных сетях пользователи сообщают, что в Салавате неизвестным была изнасилована собака по кличке Жулька. Животное, не приходя в сознание, скончалось в подъезде дома №4 на улице Бочкарева.

Жители двора сообщают, что камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина заносит собаку в подъезд дома, но мужчина заявил, что занес животное, сбитое машиной. По словам жильцов дома, травмы не похожи на удар автомобиля, у собаки был разрыв половых органов. Очевидцы взяли мазки у животного и просят провести анализ.

- Сообщение такое получено, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Напомним, что максимальное наказание за жестокое убийство животного – два года лишения свободы.

Читайте также:

В Башкирии мужчина изнасиловал и изувечил женщину-таксиста
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Салават
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: