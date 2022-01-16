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В Башкирии во время столкновения легкового авто с грузовиком пострадали дети

В Башкирии во время столкновения легкового авто с грузовиком пострадали дети

15:45, 16 янв 2022

Сегодня утром, 16 января, в Абзелиловском районе зарегистрировано ДТП с участием несовершеннолетних.

Авария произошла в десятом часу утра на 270 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Столкнулись "Ауди 80" под управлением 39-летнего жителя Челябинской области и попутный грузовик КамАЗ, за рулём которого находился 35-летний местный житель.

В результате аварии пассажиры "Ауди", две дочери водителя, 6 и 10 лет, с ушибами обратились за медицинской помощью.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия аварии
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