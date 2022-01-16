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В Федоровском районе Башкирии автобус с пассажирами застрял в снегу

В Федоровском районе Башкирии автобус с пассажирами застрял в снегу

16:58, 16 янв 2022

В Федоровском районе Башкирии на автодороге у деревни Балыкбашево застрял рейсовый автобус «Форд Транзит», следовавший по маршруту Федоровка-Салават. Об этом сообщает МЧС по РБ.

В автобусе находятся 17 пассажиров. Автобус в рабочем состоянии, отапливается.

Затора из-за застревания автобуса не образовалось, есть объездная дорога. К месту направлен трактор для расчистки дороги. Ситуация находится на контроле МЧС Башкирии.

В 16:55 дорога была расчищена, автобус продолжил движение.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии во время столкновения легкового авто с грузовиком пострадали дети. Авария произошла в десятом часу утра на 270 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Федоровский район происшествия
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