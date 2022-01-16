В Федоровском районе Башкирии автобус с пассажирами застрял в снегу

16:58, 16 янв 2022

В Федоровском районе Башкирии на автодороге у деревни Балыкбашево застрял рейсовый автобус «Форд Транзит», следовавший по маршруту Федоровка-Салават. Об этом сообщает МЧС по РБ.



В автобусе находятся 17 пассажиров. Автобус в рабочем состоянии, отапливается.







Затора из-за застревания автобуса не образовалось, есть объездная дорога. К месту направлен трактор для расчистки дороги. Ситуация находится на контроле МЧС Башкирии.



В 16:55 дорога была расчищена, автобус продолжил движение.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии во время столкновения легкового авто с грузовиком пострадали дети. Авария произошла в десятом часу утра на 270 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

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Фото: МЧС по РБ