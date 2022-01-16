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В Кушнаренковском районе Башкирии в аварии пострадали 3 человека

В Кушнаренковском районе Башкирии в аварии пострадали 3 человека

18:09, 16 янв 2022

Сегодня в Кушнаренковском районе зарегистрировано ДТП с пострадавшими

Авария произошла в четвёртом часу дня на 1260 км автодороги Москва-Уфа. По предварительным данным, столкнулись "Лада Гранта" под управлением 25-летнего уфимца и ВАЗ-2114, за рулём которого находился 57-летний житель Татарстана.

В результате аварии пассажиры "Гранты" 25-летняя супруга водителя, 47-летняя мать и 22-летний брат получили травмы. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось о том, что В Федоровском районе Башкирии автобус с пассажирами застрял в снегу.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия аварии
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