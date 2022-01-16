В Стерлитамакском районе Башкирии за рулем авто погибла женщина

18:20, 16 янв 2022

Сегодня в Стерлитамакском районе зарегистрировано ДТП с погибшим







По имеющимся данным, столкнулись "ЗАЗ Chance" под управлением 27-летней местной жительницы и встречный "Chevrolet Cruze", за рулём которого находился 29-летний житель Стерлитамака.



В результате аварии водитель ЗАЗ скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Её 1.5 годовалый сын госпитализирован. Второй водитель со своей супругой доставлен в больницу. Авария произошла в пятом часу дня на 33 км автодороги Стерлитамак-Федоровка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Кушнаренковском районе Башкирии в аварии пострадали 3 человека. Авария произошла в четвёртом часу дня на 1260 км автодороги Москва-Уфа. По предварительным данным, столкнулись "Лада Гранта" под управлением 25-летнего уфимца и ВАЗ-2114, за рулём которого находился 57-летний житель Татарстана.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ