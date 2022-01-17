Жительница Зилаирского района Башкирии скончалась по пути на вахту
09:32, 17 янв 2022
Уроженка одного из сел Зилаирского района Башкирии скончалась после того как поехала на вахту с мужем. Об этом сообщает издание «КП-Уфа».
По предварительным данным, 12 января Мария О. вместе с супругом отправилась работать вахтовым методом в город Губкинский. В пути у нее случился инсульт, после чего ее госпитализировали в больницу оренбургского села Кизильское, где она скончалась спустя четыре часа. Женщине было всего 34 года. Последнее время она жила в городе Медногорске.
Ранее сообщалось о том, что житель Башкирии оказался в числе жертв серийного мошенника, который похищал деньги у молодых мужчин под предлогом устроить их на работу вахтовым методом в одну из компаний в ХМАО. Об этом сообщила полиция Югры.