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Жительница Зилаирского района Башкирии скончалась по пути на вахту

Жительница Зилаирского района Башкирии скончалась по пути на вахту

09:32, 17 янв 2022

Уроженка одного из сел Зилаирского района Башкирии скончалась после того как поехала на вахту с мужем. Об этом сообщает издание «КП-Уфа».

По предварительным данным, 12 января Мария О. вместе с супругом отправилась работать вахтовым методом в город Губкинский. В пути у нее случился инсульт, после чего ее госпитализировали в больницу оренбургского села Кизильское, где она скончалась спустя четыре часа. Женщине было всего 34 года. Последнее время она жила в городе Медногорске.

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Ранее сообщалось о том, что житель Башкирии оказался в числе жертв серийного мошенника, который похищал деньги у молодых мужчин под предлогом устроить их на работу вахтовым методом в одну из компаний в ХМАО. Об этом сообщила полиция Югры.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Зилаирский район происшествия
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