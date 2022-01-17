Жительница Зилаирского района Башкирии скончалась по пути на вахту

09:32, 17 янв 2022

Уроженка одного из сел Зилаирского района Башкирии скончалась после того как поехала на вахту с мужем. Об этом сообщает издание «КП-Уфа».







По предварительным данным, 12 января Мария О. вместе с супругом отправилась работать вахтовым методом в город Губкинский. В пути у нее случился инсульт, после чего ее госпитализировали в больницу оренбургского села Кизильское, где она скончалась спустя четыре часа. Женщине было всего 34 года. Последнее время она жила в городе Медногорске.

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