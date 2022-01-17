Глава Башкирии поручил закрывать школы если там "заполыхает" коронавирус

14:37, 17 янв 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров дал указание закрывать школы, в которых будут заболевшие коронавирусом. Такое поручение дал глава республики сегодня, 17 января.







В ходе доклада на оперативном освящении министр образования республики Айбулат Хажин доложил о том, что сегодня все школьники пошли в школу.



В учреждениях продолжают работать антиковидные инспектора. Кроме того, родителям также рекомендовали не отправлять в школу детей с признаками ОРВИ.

— Школы, которые заполыхают коронавирусом, будем закрывать. Пока создайте условия детям, чтобы они учились, — дал поручение Хабиров.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Казак, в республике начался подъем заболеваемости по гриппу.



Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии ввел в республике новые коронавирусные ограничения.

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