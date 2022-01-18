В Мечетлинском районе Башкирии водитель вылетел с дороги и врезался в гараж
09:32, 18 янв 2022
Авария в Башкирии произошла поздно ночью в Мечетлинском районе.
На ул. Советская в с. Большеустьикинское 32-летний местный житель за рулём "Lada Granta" допустил съезд с дороги с последующим наездом на гараж.
В результате аварии водитель получил телесные повреждения. Известно, что водитель от прохождения освидетельствования на состоянии опьянения отказался. По данному факту начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии за рулем авто погибла женщина. По имеющимся данным, столкнулись "ЗАЗ Chance" под управлением 27-летней местной жительницы и встречный "Chevrolet Cruze", за рулём которого находился 29-летний житель Стерлитамака.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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