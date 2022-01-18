В Уфе из-за пожара в уфимском онкодиспансере эвакуировали 300 человек

16:11, 18 янв 2022

В МЧС по Башкирии сообщили, что в главном корпусе Республиканского клинического онкодиспансера произошел пожар. Информация о случившемся поступила к спасателям сегодня, 18 января, в 15:12.



Как выяснилось, огонь распространился в подвале главного корпуса на площади двух метров. В настоящий момент возгорание уже локализовано.



Спасатели уточнили, что пациентов и персонал в количестве 300 человек эвакуировали. Погибших и травмированных нет.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе на второй площадке УМПО произошло возгорание. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе завода. Пострадали два человека. Их доставили в больницу, — сообщила пресс-секретарь завода Ольга Копцева.





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