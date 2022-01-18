В Башкирии погиб мужчина после наезда на него поезда

16:45, 18 янв 2022

Мужчина погиб после наезда на него поезда в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.





По предварительным данным, вечером 17 декабря на 1632 км перегона «Уфа — Черниковка» Куйбышевской железной дороги поезд смертельно травмировал мужчину 1999 года рождения, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте.



Сообщается, что машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости. К сожалению мужчина был травмирован выступающими частями тепловоза.



Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.



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