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В Башкирии погиб мужчина после наезда на него поезда

В Башкирии погиб мужчина после наезда на него поезда

16:45, 18 янв 2022

Мужчина погиб после наезда на него поезда в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.



По предварительным данным, вечером 17 декабря на 1632 км перегона «Уфа — Черниковка» Куйбышевской железной дороги поезд смертельно травмировал мужчину 1999 года рождения, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Сообщается, что машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости. К сожалению мужчина был травмирован выступающими частями тепловоза.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Источник: regnum.ru
Теги: происшествия
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