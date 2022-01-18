В Башкортостане старший прапорщик спас от смерти 2-ух мужчин в зале судебных заседаний

20:50, 18 янв 2022

Шамиль Биганяков два раза за сутки пришел на выручку людям в мировом суде Кумертау.



В первом случае молодой человек почувствовал недомогание в процессе судебного слушания. Биганяков мгновенно оказал необходимую помощь, чтобы приступ не спровоцировал более тяжелые последствия. Ему удалось привести человека в чувства, после чего тот, самостоятельно покинул зал суда.



Спустя некоторое время другой обвиняемый подвергся эпилептическому припадку – запрокинув голову, он упал без чувств. Прапорщик снова использовал свои профессиональные навыки и привел человека в сознание.



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