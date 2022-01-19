Стало известно о состоянии двух пострадавших при пожаре на УМПО в Башкирии

09:23, 19 янв 2022

В Минздраве Башкирии, сегодня, 19 января, рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в цехе Уфимского моторостроительного производственного объединения.



Обе женщины, накануне получившие ожоги тела, находятся в 18-й больнице.



— Состояние продолжает оставаться крайне тяжелым, — сообщили в ведомстве.



Напомним, что ЧП произошло на заводе 17 января. Как сообщили на предприятии, возгорание началось в сборочном цехе, пострадали две сотрудницы ОДК «УМПО». При этом там отметили, что окажут семьям пострадавших всю необходимую помощь. Прокуратура республики начала проверку по данному факту.



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