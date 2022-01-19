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Стало известно о состоянии двух пострадавших при пожаре на УМПО в Башкирии

Стало известно о состоянии двух пострадавших при пожаре на УМПО в Башкирии

09:23, 19 янв 2022

В Минздраве Башкирии, сегодня, 19 января, рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в цехе Уфимского моторостроительного производственного объединения.

Обе женщины, накануне получившие ожоги тела, находятся в 18-й больнице.

— Состояние продолжает оставаться крайне тяжелым, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что ЧП произошло на заводе 17 января. Как сообщили на предприятии, возгорание началось в сборочном цехе, пострадали две сотрудницы ОДК «УМПО». При этом там отметили, что окажут семьям пострадавших всю необходимую помощь. Прокуратура республики начала проверку по данному факту.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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