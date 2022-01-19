В Башкирии в перевернувшемся автомобиле зажало двоих детей

11:04, 19 янв 2022

Сегодня, 19 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детей в Дюртюлинском районе. О нем рассказали в Госкомитете РБ по ЧС.







Утром возле деревни Нижнеалькашево съехала в кювет и перевернулась «Лада Нива». Водитель не справился с управлением. В результате пострадали 3 человека, в их числе — 12-летняя девочка и 13-летний юноша. Спасатели деблокировали водителя и пассажиров и передали врачам. После оказания помощи их отвезли домой.

Добавим, что минувшей ночью еще один автомобиль опрокинулся в кювет. К сожалению, без жертв не обошлось. На 182 километре дороги Серменево — Амангильдино — Баймак улетела «Лада Приора». 36-летний водитель машины скончался на месте.

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Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС