В Уфе водитель за рулем внедорожника сбил подростка

14:56, 19 янв 2022

Накануне в 17:00 в Ленинском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщили в ГИБДД Уфы.







41-летний мужчина за рулем «Рено Дастер», следуя по улице Вагонная в сторону Гафури, допустил наезд на 16-летнего подростка. Известно, что пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте.



В результате аварии несовершеннолетний получил различные ушибы. По факту ДТП начато разбирательство.

Утром возле деревни Нижнеалькашево съехала в кювет и перевернулась «Лада Нива». Водитель не справился с управлением. В результате пострадали 3 человека, в их числе — 12-летняя девочка и 13-летний юноша. Кроме того, на 182 км автодороги Серменево-Амангильдино-Баймак 36-летний местный житель, управляя "Lada Priora", совершил опрокидывание в кювет.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ