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В Уфе водитель за рулем внедорожника сбил подростка

В Уфе водитель за рулем внедорожника сбил подростка

14:56, 19 янв 2022

Накануне в 17:00 в Ленинском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщили в ГИБДД Уфы.



41-летний мужчина за рулем «Рено Дастер», следуя по улице Вагонная в сторону Гафури, допустил наезд на 16-летнего подростка. Известно, что пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

В результате аварии несовершеннолетний получил различные ушибы. По факту ДТП начато разбирательство. 

Утром возле деревни Нижнеалькашево съехала в кювет и перевернулась «Лада Нива». Водитель не справился с управлением. В результате пострадали 3 человека, в их числе — 12-летняя девочка и 13-летний юноша. Кроме того, на 182 км автодороги Серменево-Амангильдино-Баймак 36-летний местный житель, управляя "Lada Priora", совершил опрокидывание в кювет.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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