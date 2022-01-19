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В Дюртюлинском районе Башкирии в аварии погибли мужчина и женщина

В Дюртюлинском районе Башкирии в аварии погибли мужчина и женщина

18:00, 19 янв 2022

В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельной аварии, которая произошла сегодня, 19 января, в шестом часу вечера в Дюртюлинском районе. По информации ведомства, в ДТП погибли два человека.



Предварительно известно, что на втором километре дороги Дюртюли - Нефтекамск столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Ларгус».  На месте происшествия, уточнили в ГИБДД, погибли мужчина и женщина из автомобиля «Лада Гранта».

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. 

Ранее сообщалось о том, что 19 января, произошло еще одно ДТП с участием детей в Дюртюлинском районе. О нем рассказали в Госкомитете РБ по ЧС. Утром возле деревни Нижнеалькашево съехала в кювет и перевернулась «Лада Нива». Водитель не справился с управлением. В результате пострадали 3 человека, в их числе — 12-летняя девочка и 13-летний юноша.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Дюртюлинский район
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