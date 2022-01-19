В Дюртюлинском районе Башкирии в аварии погибли мужчина и женщина
18:00, 19 янв 2022
В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельной аварии, которая произошла сегодня, 19 января, в шестом часу вечера в Дюртюлинском районе. По информации ведомства, в ДТП погибли два человека.
Предварительно известно, что на втором километре дороги Дюртюли - Нефтекамск столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». На месте происшествия, уточнили в ГИБДД, погибли мужчина и женщина из автомобиля «Лада Гранта».
В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.
Ранее сообщалось о том, что 19 января, произошло еще одно ДТП с участием детей в Дюртюлинском районе. О нем рассказали в Госкомитете РБ по ЧС. Утром возле деревни Нижнеалькашево съехала в кювет и перевернулась «Лада Нива». Водитель не справился с управлением. В результате пострадали 3 человека, в их числе — 12-летняя девочка и 13-летний юноша.