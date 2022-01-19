В Башкирии загорелась маршрутная "Газель" с пассажирами
18:14, 19 янв 2022
В Салавате загорелась пассажирская «Газель» № 36. Об этом сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе МЧС Башкирии.
По данным ведомства, пожар произошел, когда маршрутка ехала по улице бульвар Салавата Юлаева. Пассажиры сами вышли из автобуса. Никто не пострадал, погибших нет.
— Прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения ликвидировали горение. В тушении было задействовано 4 единицы техники и 9 человек, — рассказали в МЧС.
В ведомстве сообщили, что «Газель» загорелась в движении.
Ранее сообщалось о том, что В Дюртюлинском районе Башкирии в аварии погибли мужчина и женщина. Предварительно известно, что на втором километре дороги Дюртюли - Нефтекамск столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». Еще одна смертельная авария произошла ночью в Баймакском районе.