В Башкирии загорелась маршрутная "Газель" с пассажирами

18:14, 19 янв 2022

В Салавате загорелась пассажирская «Газель» № 36. Об этом сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе МЧС Башкирии.



По данным ведомства, пожар произошел, когда маршрутка ехала по улице бульвар Салавата Юлаева. Пассажиры сами вышли из автобуса. Никто не пострадал, погибших нет.







— Прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения ликвидировали горение. В тушении было задействовано 4 единицы техники и 9 человек, — рассказали в МЧС.



В ведомстве сообщили, что «Газель» загорелась в движении.

Ранее сообщалось о том, что В Дюртюлинском районе Башкирии в аварии погибли мужчина и женщина. Предварительно известно, что на втором километре дороги Дюртюли - Нефтекамск столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». Еще одна смертельная авария произошла ночью в Баймакском районе.





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Фото: МЧС Башкирии