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В Салавате 16-летний подросток спас младшую сестру из пожара

В Салавате 16-летний подросток спас младшую сестру из пожара

10:24, 20 янв 2022

В Салавате 16-летний подросток вывел младшую сестру из пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



Джамиль Акъюлов возвращался из школы, когда увидел, что в их доме начался пожар. Мальчик незамедлительно бросился помогать сестре. Подросток взял за руку девочку и намочив тряпку, чтобы было легче дышать, они вышли на улицу.

ЧП произошло накануне, 19 января, днем в Салавате на улице Губкина, 8. Загорелась одна из квартир в многоэтажке. 20 человек эвакуировались самостоятельно. Спасатели помогли выбраться мужчине и двум детям 10 и 8 лет. Из-за сильного задымления понадобились маски.

Серьезнее всех пострадала хозяйка сгоревшей квартиры. 87-летнюю женщину госпитализировали.

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкортостана мужчина вытащил тонущего в реке старика.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС РФ по РБ
Теги: Салават происшествия пожар
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