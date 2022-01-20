Житель Уфы спустя 4 года признался в убийстве племянника

12:04, 20 янв 2022

Прокуратура вынесла обвинительное заключение по делу 48-летнего уфимца. Преступник сам сдался правоохранителям в ноябре 2021 года. Его признали виновным в убийстве, совершенном четыре года назад. Мужчине грозит от 6 до 15 лет тюрьмы, согласно Уголовному кодексу. Дело направлено в суд Калининского района.







Преступление произошло в октябре 2017 года. В гости к обвиняемому пришел 32-летний племянник. Между родственниками произошла ссора. Во время драки 48-летний уфимец схватил нож и нанес 2 смертельных удара в шею племянника. Тело убийца спрятал в погребе квартиры. Погибшего не искали, так как он ни с кем не общался. Однако спустя 4 года преступник пришел в полицию и рассказал о том, что сделал.

Ранее сообщалось о том, что житель Башкирии до смерти забил табуреткой собутыльника. Жуткая история произошла в Балтачевском районе республики. Все началось с того, что местный житель пришел к соседу и начал распивать алкоголь.





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Фото: Следком Башкирии