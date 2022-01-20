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В Благовещенске 8-летний ребенок упал со второго этажа

В Благовещенске 8-летний ребенок упал со второго этажа

12:29, 20 янв 2022

В Благовещенске произошел несчастный случай. О нем рассказали в пресс-службе Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Накануне, 19 января, 8-летний мальчик выпал с балкона второго этажа.



— Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Не оставляйте малолетних детей без внимания ни на минуту. Помните, что мы, взрослые, в ответе за жизнь детей, — напоминают в Госкомитете РБ по ЧС.

Напомним, в тот же день в Белорецке жители забили тревогу, заметив двоих детей на подоконнике третьего этажа. Спасатели бросились на помощь, но родственники малышей, открывшие дверь в квартиру, заявили, что ребятишки не были в опасности, они просто закрывали окно.

Ранее сообщалось о том, что в Салавате 16-летний подросток спас младшую сестру из пожара. ЧП произошло накануне, 19 января, днем на улице Губкина, 8. Загорелась одна из квартир в многоэтажке. 20 человек эвакуировались самостоятельно. 

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Источник: proural.info
Теги: Благовещенский район происшествия
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