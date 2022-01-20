Житель Бакалинского района Башкирии до смерти избил 87-летнюю мать

18:18, 20 янв 2022

В Бакалинском районе местного жителя обвинили в причинении вреда здоровью своей 87-летней матери, в результате чего она скончалась.



15 января 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в частном доме было найдено тело 87-летней женщины, обнаружены признаки насильственной смерти. Дом принадлежал пенсионерке.







Было установлено, что женщина жила с 60-летним сыном. 14 января 2022 он, находясь дома, сильно выпил. Мать начала упрекать его за отсутствие работы и пьянство, в результате чего возник конфликт. В какой-то момент мужчина сильно разозлился и несколько раз ударил ее по голове. Пенсионерка потеряла сознание, а ее сын лег спать.



На следующее утро мертвой женщину обнаружил младший брат злоумышленника. Он вызвал скорую помощь и полицию. Обвиняемый во всем сознался. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее, прокуратура вынесла обвинительное заключение по делу 48-летнего уфимца. Преступник сам сдался правоохранителям в ноябре 2021 года. Его признали виновным в убийстве, совершенном четыре года назад. Мужчине грозит от 6 до 15 лет тюрьмы, согласно Уголовному кодексу. Дело направлено в суд Калининского района.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: СУ СК РФ по РБ