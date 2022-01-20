В Уфе в ТЦ "Ультра" охранник подрался с посетителем из-за QR-кода

18:51, 20 янв 2022

В Уфе в торговом центре «Ультра» произошла потасовка между охранником и посетителем. Сегодня, 20 января, видео выложили в Сеть. Очевидец произошедшего заявляет, что на входе покупатель показал QR-код, но отказался дать отсканировать.







— Начался конфликт с охранником, после чего началась драка. Охранники набросились на мужчину. Жена с ребенком стояли рядом, — говорит очевидец произошедшего.



Еще чуть-чуть и видео загрузится



На кадрах видно, как охраннику разбили нос — он был весь в крови. При этом в самом торговом центре от комментариев отказались.

— Руководства сейчас нет, вам нужно позвонить завтра, — заверили в ТЦ.



Напомним, это не первый похожий случай. В октябре на Южном рынке в Дёме полицейские жестко задержали пожилого мужчину, который пришел совершить покупки. Сотрудник в форме сел на пенсионера и стал заламывать ему руки, мужчина сопротивлялся.





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Фото: скрин видео