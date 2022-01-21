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Под Уфой девочку высадили из автобуса на дороге в мороз

Под Уфой девочку высадили из автобуса на дороге в мороз

11:46, 21 янв 2022

19 января в селе Михайловка высадили девочку из автобуса на дороге. Как сообщает мама ребенка в соцсетях, её дочь учится в школе «Олимп». Так как там не чистили дорогу, автобусы перестали ходить.



Не дождавшись автобуса, девочка пошла 1 км до другой остановки по дороге без тротуара. Там она села в автобус. Из-за мороза у нее сел телефон, поэтому она не смогла рассчитаться за проезд. Ребенка высадили через две остановки.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина в «Фейсбуке» обратилась к «Башавтотранс», напомнив им о законе. С 1 мая 2021 года для водителей введены штрафы за высадку из автобуса детей до 16 лет, которые не оплатили проезд.

В «Башавтотрансе» пообещали провести служебную проверку и разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе в ТЦ "Ультра" охранник подрался с посетителем из-за QR-кода.

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Источник: "Моя Уфа"
Теги: Уфа происшествия Уфа
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