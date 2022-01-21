В Уфе 15-летний подросток за рулем внедорожника сбил пожилую женщину

12:38, 21 янв 2022

В Уфе 15-летний подросток за рулем автомобиля «Хонда СРВ» сбил пожилую женщину. Как сообщили в Госавтоинспекции города, ДТП произошло накануне, 20 января, около 8:00.







Известно, что несовершеннолетний выезжал задним ходом с парковочного места напротив дома №12 по улице Магистральной. Он не заметил пешехода, который был позади машины. В результате 62-летнюю женщину с различными травмами госпитализировали.



В отношении матери подростка составили административный материал. Дело направят в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения.

Ранее В МЧС по Башкирии поздно вечером 19 января поступила информация о том, что в Уфе на улице Революционной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей «Лада Гранта» и «Киа Рио».





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Фото: ГИБДД Уфы