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В Уфе 15-летний подросток за рулем внедорожника сбил пожилую женщину

В Уфе 15-летний подросток за рулем внедорожника сбил пожилую женщину

12:38, 21 янв 2022

В Уфе 15-летний подросток за рулем автомобиля «Хонда СРВ» сбил пожилую женщину. Как сообщили в Госавтоинспекции города, ДТП произошло накануне, 20 января, около 8:00.



Известно, что несовершеннолетний выезжал задним ходом с парковочного места напротив дома №12 по улице Магистральной. Он не заметил пешехода, который был позади машины. В результате 62-летнюю женщину с различными травмами госпитализировали.

В отношении матери подростка составили административный материал. Дело направят в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения.

Ранее В МЧС по Башкирии поздно вечером 19 января поступила информация о том, что в Уфе на улице Революционной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей «Лада Гранта» и «Киа Рио».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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