В Аургазинском районе Башкирии мужчина до смерти избил своего 2-летнего сына

18:36, 21 янв 2022

Следком Башкирии сообщил, что в республике осудят 51-летнего жителя Аургазинского района за убийство 2-летнего сына (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящий момент Стерлитамакский следственный отдел завершил расследование.







Сообщается, что трагедия произошла 6 апреля 2021 года, когда обвиняемый во время ссоры со своей супругой толкнул ребенка. Мужчина в тот момент считал на почве ревности, что это не его сын.



В результате произошедшего мальчик ударился головой об дверной проем, но на этом обвиняемый не остановился – он ударил несклько раз малыша руками и пультом дистанционного управления от телевизора, а затем швырнул на пол с высоты своего роста.

Мальчик после случившегося скончался на месте происшествия, а мужчина ушел из дома. Вскоре его задержали сотрудники полиции. Свою вину в содеянном он так и не признал, однако дело все же направили в суд.





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