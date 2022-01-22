В Уфе ведутся поиски 10-летний Денислама Валиева

10:10, 22 янв 2022

В столице Башкирии организовали поиск без вести пропавшего 10-десятилетнего Денислама Валиева. Об этом сегодня, 22 января, сообщают волонтеры «Лиза-алерт Башкортостан».







Известно, что местонахождение несовершеннолетнего не установлено с 21 января.



Приметы: рост 147 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза зелёные.



Был одет: зелёно-коричневая куртка, серая толстовка, джинсы цвета хаки, красные кроссовки.



Всем, кто владеет какой-либо информацией о судьбе Денислама, просим позвонить по номерам телефонов 8–800–700–54–52, 112 или 89174185213.

Ранее главный следователь Башкортостана "по особым делам" прокомментировал дело Мазова. По некоторым данным, он убил детей и подался в бега, либо совершил самоубийство. По результатам экспертизы и психологического портрета мужчины удалось понять предпосылки такого поступка - нездоровая ревность к собственной супруге.



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