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В Уфе ведутся поиски 10-летний Денислама Валиева

В Уфе ведутся поиски 10-летний Денислама Валиева

10:10, 22 янв 2022

В столице Башкирии организовали поиск без вести пропавшего 10-десятилетнего Денислама Валиева. Об этом сегодня, 22 января, сообщают волонтеры «Лиза-алерт Башкортостан».



Известно, что местонахождение несовершеннолетнего не установлено с 21 января.

Приметы: рост 147 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза зелёные.

Был одет: зелёно-коричневая куртка, серая толстовка, джинсы цвета хаки, красные кроссовки.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о судьбе Денислама, просим позвонить по номерам телефонов 8–800–700–54–52, 112 или 89174185213.

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Источник: mybashkortostan.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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