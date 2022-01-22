В Уфе задержали злоумышленника, напавшего с ножом на пенсионерку

12:56, 22 янв 2022

Правоохранители поймали злоумышленника, который с ножом напал на пенсионерку на улице Менделеева в Уфе и пытался отобрать у нее сумку. Тогда раненая женщина смогла дать отпор злоумышленнику, а он скрылся с места преступления.







Оказалось, он неоднократно судимый житель Кармаскалинского района. Сейчас задержанный дает признательные показания.



Напомним, 19 января на улице Менделеева в вечернее время прохожий с ножом напал на пенсионерку. Женщина смогла отбиться от грабителя и не отдала ему свои сумки. Злоумышленник скрылся с места происшествия, велись его поиски.



- В Уфе сотрудники полиции задержали 30-летнего подозреваемого в разбойном нападении с ножом на пожилую уфимку, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - Неоднократно судимый житель Кармаскалинского района сейчас находится в отделе полиции №6 Уфы и дает признательные показания.

Известно, что установить личность и найти преступника помогли записи с камер уличного видеонаблюдения.



Оказалось, мужчина недавно вышел из тюрьмы. Ранее он был судим за совершение убийства, кражи, за умышленное уничтожение чужого имущества, а также неоднократно привлекался к административной ответственности.



Сообщается, что раненая женщина госпитализирована.

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