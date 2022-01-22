X
Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Иглинском районе Башкирии на границе с Челябинской областью столкнулись 3 автомобиля

В Иглинском районе Башкирии на границе с Челябинской областью столкнулись 3 автомобиля

22:42, 22 янв 2022

На границе Башкирии и Челябинской области на трассе М-5 произошла авария. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в ГИБДД по Башкирии.



По информации ведомства, авария произошла на 1548-м километре трассы М-5 в Иглинском районе. По предварительной информации, там столкнулись автомобили Hyundai ix35 и Subaru. Первый от удара вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Santa Fe.

— Пострадали муж с женой из автомобиля Hyundai, они доставлены в ашинскую больницу, — сообщили в ГИБДД. — На месте работают полиция, ГИБДД, скорая помощь и другие службы. Организовано реверсивное движение.

Один из очевидцев аварии описал момент ДТП таким образом:

— На подъеме в сторону Уфы стояли фуры на аварийках, мы спускались следом за Santa Fe в сторону Челябинска. И резко перед ним [кто-то] вылетел на белой машине, модель не разглядел, подставился водительской дверью.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: Котофей Мурзиков / Vk.com
Теги: Иглинский район происшествия аварии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: