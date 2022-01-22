В Иглинском районе Башкирии на границе с Челябинской областью столкнулись 3 автомобиля

22:42, 22 янв 2022

На границе Башкирии и Челябинской области на трассе М-5 произошла авария. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в ГИБДД по Башкирии.







По информации ведомства, авария произошла на 1548-м километре трассы М-5 в Иглинском районе. По предварительной информации, там столкнулись автомобили Hyundai ix35 и Subaru. Первый от удара вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Santa Fe.



— Пострадали муж с женой из автомобиля Hyundai, они доставлены в ашинскую больницу, — сообщили в ГИБДД. — На месте работают полиция, ГИБДД, скорая помощь и другие службы. Организовано реверсивное движение.

Один из очевидцев аварии описал момент ДТП таким образом:

— На подъеме в сторону Уфы стояли фуры на аварийках, мы спускались следом за Santa Fe в сторону Челябинска. И резко перед ним [кто-то] вылетел на белой машине, модель не разглядел, подставился водительской дверью.





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Фото: Котофей Мурзиков / Vk.com