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В Уфе при столкновении двух авто пострадала 7-летняя девочка

В Уфе при столкновении двух авто пострадала 7-летняя девочка

12:23, 23 янв 2022

Накануне днем в центре Уфы столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в ГИБДД столицы.

ДТП произошло на улице Ленина. 62-летний водитель «Митсубиси Аутлендер», двигаясь в сторону улицы Достоевского, врезался в попутный «Лексус РХ 300».



В результате аварии 7–летняя пассажирка «Лексуса» получила травмы. Ее доставили в больницу.

Ранее сообщалось о том, что В Иглинском районе Башкирии на границе с Челябинской областью столкнулись 3 автомобиля.  По предварительной информации, там столкнулись автомобили Hyundai ix35 и Subaru. Первый от удара вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Santa Fe.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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