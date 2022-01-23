В Уфе при столкновении двух авто пострадала 7-летняя девочка

12:23, 23 янв 2022

Накануне днем в центре Уфы столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в ГИБДД столицы.



ДТП произошло на улице Ленина. 62-летний водитель «Митсубиси Аутлендер», двигаясь в сторону улицы Достоевского, врезался в попутный «Лексус РХ 300».







В результате аварии 7–летняя пассажирка «Лексуса» получила травмы. Ее доставили в больницу.



Ранее сообщалось о том, что В Иглинском районе Башкирии на границе с Челябинской областью столкнулись 3 автомобиля. По предварительной информации, там столкнулись автомобили Hyundai ix35 и Subaru. Первый от удара вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Santa Fe.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по Уфе