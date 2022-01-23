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В Нефтекамске на скорости столкнулись легковушки, пострадали 2 человека

В Нефтекамске на скорости столкнулись легковушки, пострадали 2 человека

14:18, 23 янв 2022

Сегодня, 23 января, после полуночи в Нефтекамске произошла авария, где пострадали 2 человека. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в другую легковушку, отчего их отбрасывает из перекрестка на обочину.



По данным ведомства, на пересечении  проспекта Комсомольской с улицей Карцева 25-летний местный житель, управляя «Ладой Приора» столкнулся с «Ладой», которой управлял 19-летний молодой человек. В результате аварии две пассажирки со второго автомобиля, 23 и 26-лет, получили различные травмы. 

По данному факту начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе при столкновении двух авто пострадала 7-летняя девочка. Ее доставили в больницу.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Теги: Нефтекамск происшествия аварии
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