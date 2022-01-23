В Нефтекамске на скорости столкнулись легковушки, пострадали 2 человека
14:18, 23 янв 2022
Сегодня, 23 января, после полуночи в Нефтекамске произошла авария, где пострадали 2 человека. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в другую легковушку, отчего их отбрасывает из перекрестка на обочину.
По данным ведомства, на пересечении проспекта Комсомольской с улицей Карцева 25-летний местный житель, управляя «Ладой Приора» столкнулся с «Ладой», которой управлял 19-летний молодой человек. В результате аварии две пассажирки со второго автомобиля, 23 и 26-лет, получили различные травмы.