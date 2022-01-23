В Башкирии пропал 49-летний уфимец Ринат Сафиуллин
19:02, 23 янв 2022
В Уфе без вести пропал 49-летний Ринат Сафиуллин. Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт», мужчина имеет инвалидность, он немой.
22 января Ринат Сафиуллин вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 150 см, плотного телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.
Одежда: черная куртка, серый свитер, камуфляжные штаны, галоши, черная шапка в белую полоску.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8–800–700–54–52 или 112.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: «Лиза Алерт»
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