В Башкирии пропал 49-летний уфимец Ринат Сафиуллин

19:02, 23 янв 2022

В Уфе без вести пропал 49-летний Ринат Сафиуллин. Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт», мужчина имеет инвалидность, он немой.



22 января Ринат Сафиуллин вышел из дома и не вернулся.



Приметы: рост 150 см, плотного телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.



Одежда: черная куртка, серый свитер, камуфляжные штаны, галоши, черная шапка в белую полоску.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8–800–700–54–52 или 112.



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Фото: «Лиза Алерт»