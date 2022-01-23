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В Кугарчинском районе Башкирии пропал Дмитрий Айваков

В Кугарчинском районе Башкирии пропал Дмитрий Айваков

19:33, 23 янв 2022

Родные и близкие 36-летнего жителя Юмагузино Дмитрия Айвакова бьют тревогу: мужчина ушел из дома еще 12 января и до сих пор не вернулся. В минувшую субботу, 22 января, односельчане собрались около его дома по улице Равенства и отправились на прочесывание местности.



Десятки юмагузинцев прошлись вдоль реки, изучили местность около дома и обошли рощу. К сожалению, на данный момент найти его следы не удалось. По словам родных Дмитрия Айвакова, причин и обстоятельств его исчезновения никто не знает.

Всех, кто мог видеть Дмитрия Айвакова, либо знает о его местонахождении, просят связаться по телефону с его соседкой Эльвиной по номеру: 8-927-63-65-346.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе без вести пропал 49-летний Ринат Сафиуллин. Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт», мужчина имеет инвалидность, он немой.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Кугарчинский район происшествия поиск
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