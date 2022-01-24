В Архангельском районе Башкирии 63-летний водитель снегохода врезался в припаркованный автомобиль

09:36, 24 янв 2022

Авария в Башкирии произошла ночью в Архангельском районе на 22 км автодороги Казанка-Узунларово-Азово.



Вблизи деревни Азово, 63-летний местный житель, управляя снегоходом "Stels", совершил наезд на припаркованный у обочины "ВАЗ".







В результате аварии 63-летняя пассажирка, супруга водителя снегохода, получила телесные повреждения. Известно, что водитель "Stels" управлял снегоходом не зарегистрированным в установленном порядке, а также находился в состоянии опьянения, результат освидетельствования показал 0,431 мг/л.



По данному факту начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске на скорости столкнулись легковушки, пострадали 2 человека.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ