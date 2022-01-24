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В Уфе кусок льда упал на 38-летнюю женщину

В Уфе кусок льда упал на 38-летнюю женщину

14:22, 24 янв 2022

Вечером 23 января возле дома № 109 по улице Коммунистической на 38-летнюю женщину упала наледь. Не подозревая об опасности, местная жительница проходила мимо многоэтажки. Прохожие вызвали скорую.



Уфимку доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой. Откуда упала наледь, неизвестно. Предположительно, она могла образоваться на оконном отливе или коробе кондиционера.

— В период выпадения осадков и повышения температуры воздуха старайтесь избегать нахождения рядом с жилыми домами, административными зданиями, на крышах, козырьках балконов которых имеется скопившийся снег или наледь. Обращайте внимание на расположенные на строениях предупреждающие таблички и надписи «Осторожно, сход снега!», выставленные ограждения и натянутые сигнальные ленты, — напомнили в Управлении гражданской защиты Уфы.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа
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