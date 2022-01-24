Авария в Уфе: на улице Заки Валиди пьяный водитель врезался в ограждение

14:35, 24 янв 2022

Сегодня, около 11 часов утра, 39-летний мужчина за рулем «SsangYong Actyon», двигаясь по улице Заки Валиди, не справился с управлением и допустил наезд на ограждение и конструкцию шлагбаума.







Пострадавших в дорожной аварии нет, автомобиль получил механические повреждения.

При проведении освидетельствования на состояние опьянения прибор алкотестер показал у водителя 1,442 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Было установлено, что мужчина в 2014 году был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования в отношении правонарушителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Водителю грозит и уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию". Автомашина помещена на специализированную стоянку.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ