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В Башкирии задержали объявленного в розыск мужчину, убившего собственного сына

В Башкирии задержали объявленного в розыск мужчину, убившего собственного сына

15:53, 24 янв 2022

В МВД и Следкоме Башкирии сообщили, что задержали 54-летнего жителя Давлекановского района, которого разыскивали ранее за убийство сына.

В релизах ведомств уточняется, что о пропаже погибшего сообщила его супруга, после того, как он перестал выходить на связь. Несмотря на то, что они в последнее жили отдельно, обычно продолжали держать контакт.



Изначально подозреваемый сообщил, что его сын уехал на заработки, однако после разговора с правоохранителями сбежал. Во время осмотра его дома обнаружили следы крови, а в яме на территории двора нашли тело убитого. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а фигуранта уголовного дела объявили в розыск, сообщили в СК по РБ.

По предварительной версии, в декабре 2021 года потерпевший приехал к своему отцу. Во время визита между ними произошла ссора, во время которой подозреваемый ударил своего сына несколько раз в грудь ножом. Тот от полученных ранений сразу скончался. 

«По предварительным данным, конфликт между родственниками произошел в ходе конфликта после употребления спиртного. <...> Сейчас мужчина передан сотрудникам территориального подразделения Следственного комитета России», – уточнили в МВД по Башкирии

20 января его задержали в уфимской Нижегородке сотрудники полиции. В МВД отметили, что мужчина после убийства уехал в Уфу, где жил в разных местах, ночевал в подьездах и иногда подрабатывал, например, чистил снег вместе со случайными знакомыми.

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В Башкирии объявили в розыск мужчину, убившего собственного сына
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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Давлекановский район происшествия криминал
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