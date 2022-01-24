Житель России убил собственного сына, укачивая его

22:47, 24 янв 2022

На Дальнем Востоке родитель убил собственного шестимесячного сына, укачивая его



Жителю Приамурского города Белогорск очень сильно мешал спать плачущий 1,5-годовалый сын. Мужчина вышел с малышом на руках в подъезд, и стал укачивать его, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж.



В определенный момент отец ребенка разозлился и бросил его на бетонный пол, где тот ударился головой. После произошедшего мужчина возвратился в квартиру и разбудил жену. Ребенка сразу госпитализировали в больницу, где он вскоре и скончался.



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