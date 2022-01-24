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В России стая собак едва не разорвала взрослого мужчину

В России стая собак едва не разорвала взрослого мужчину

22:54, 24 янв 2022

В Якутии стая собак едва не разорвала взрослого мужчину

«Набросились без всякой причины, прокусили подштанники сквозь джинсы. Одну из них я схватил и задушил. Я не хотел ее убивать, но в состоянии аффекта переборщил. До этого довольно часто их видел, проявляли дружелюбность. Понятия не имею, что с ними произошло. Рана от укуса оказалась глубокой, даже пульсацию ощущаю», - сообщил пострадавший.

Мужчина неплохо развит физически и потому смог отразить нападение животных.

А если бы это был ребенок?..

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Теги: происшествия
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