В России стая собак едва не разорвала взрослого мужчину
22:54, 24 янв 2022
В Якутии стая собак едва не разорвала взрослого мужчину
«Набросились без всякой причины, прокусили подштанники сквозь джинсы. Одну из них я схватил и задушил. Я не хотел ее убивать, но в состоянии аффекта переборщил. До этого довольно часто их видел, проявляли дружелюбность. Понятия не имею, что с ними произошло. Рана от укуса оказалась глубокой, даже пульсацию ощущаю», - сообщил пострадавший.
Мужчина неплохо развит физически и потому смог отразить нападение животных.
А если бы это был ребенок?..
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