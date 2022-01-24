Россиянин убил после свадьбы жену и ее сестру, а потом изнасиловал сотрудницу интим-салона

23:01, 24 янв 2022

В Республике Татарстан молодой человек расправился с женой и её сестрой, а позже избил и надругался над сотрудницей интим-салона







25-летний житель села Мелекес недавно сыграл свадьбу. Избранницей 25-летнего Тимура стала Алсу. По прошествии двух дней к ним в гости зашла сестра 21-летней девушки. Молодожён выхватил нож и расправился вначале с супругой, а затем с 18-летней девушкой.



После преступления он отправился к отцу, забрал его ружье, и поехал в Набережные Челны. Здесь, слетевший с катушек парень, записался на сеанс эротического массажа, но расплачиваться за услугу не захотел. Избив до потери сознания сотрудницу, он изнасиловал ее, а затем сбежал.

Преступника разыскали лишь спустя несколько часов. Остановившись на дороге он застрелился в своем автомобиле.

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