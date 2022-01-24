В России родители выгнали на мороз голого 6-летнего ребенка
23:05, 24 янв 2022
На Алтае мать с отцом, в воспитательных целях, выгнали на улицу сына без одежды в 20-градусный мороз
Жительница населенного пункта Селезнево направлялась в сторону своего дома, как вдруг увидела на крыльце дома соседей совершенно нагого плачущего шестилетнего ребенка. Мальчик поделился, что родители выставили его за дверь за плохое поведение и отказываются пускать назад.
В семье подрастают еще двое детишек. Одному из них исполнилось 5 лет, другому - примерно год. На холоде очутился самый старший ребенок. Сотрудники органов опеки и попечительства уже два раза забирали детей из этой семьи, но всякий раз возвращали обратно.
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