В Башкирии 11-летняя девочка получила травмы после наезда автомобиля
09:06, 25 янв 2022
Авария в Башкирии произошла вечером в г. Дюртюли на ул. Матросова.
33-летний местный житель за рулём "Kia Rio" совершил наезд на 11-летнего пешехода. В результате аварии пятиклассница получила телесные повреждения. Со слов водителя, девочка неожиданно выбежала на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства спереди. По данному факту начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что 39-летний мужчина за рулем «SsangYong Actyon», двигаясь по улице Заки Валиди, не справился с управлением и допустил наезд на ограждение и конструкцию шлагбаума. Пострадавших в дорожной аварии нет, автомобиль получил механические повреждения.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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