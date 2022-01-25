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В Башкирии 11-летняя девочка получила травмы после наезда автомобиля

В Башкирии 11-летняя девочка получила травмы после наезда автомобиля

09:06, 25 янв 2022

Авария в Башкирии произошла вечером в г. Дюртюли на ул. Матросова.



33-летний местный житель за рулём "Kia Rio" совершил наезд на 11-летнего пешехода. В результате аварии пятиклассница получила телесные повреждения. Со слов водителя, девочка неожиданно выбежала на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства спереди. По данному факту начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что  39-летний мужчина за рулем «SsangYong Actyon», двигаясь по улице Заки Валиди, не справился с управлением и допустил наезд на ограждение и конструкцию шлагбаума. Пострадавших в дорожной аварии нет, автомобиль получил механические повреждения. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия ДТП
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