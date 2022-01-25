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В Зианчуринском районе Башкирии обнаружили мертвой 19-летнюю девушку

В Зианчуринском районе Башкирии обнаружили мертвой 19-летнюю девушку

11:14, 25 янв 2022

В одной из деревень Зианчуринского района Башкирии на прошлой неделе суицид совершила 19-летняя девушка. Родные и близкие простились с ней в понедельник, 24 января. Что стало причиной самоубийства, неизвестно.



– Такая молодая и жизнерадостная была. Нам будет не хватать тебя. Пусть земля ей будет пухом. Терпения и сил родным и близким. Спи спокойно, милая наша, – скорбит знакомая покойной девушки в соцсетях.

Ранее сообщалось о том, что в том же Зианчуринском районе местный житель покончил с собой между могилами жены и дочери.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Зианчуринский район происшествия
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