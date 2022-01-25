В Баймакском районе Башкирии произошла драка с применением ножа

14:02, 25 янв 2022

Сегодня, 25 января, ночью в Баймаке произошла драка, в ходе которой ножевые ранения получили два человека.







Как сообщили очевидцы, инцидент произошел на улице Стахановской — возле местного кафе подрались мужчины 28 и 35 лет. Их попытался разнять 50-летний местный житель, который в итоге получил ножевые ранения и был доставлен в больницу.



«Ночью в полицию поступило сообщение о драке. Двум мужчинам были причинены ножевые ранения. Сейчас полицейские устанавливают и ведут розыск подозреваемого в совершении преступления», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

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