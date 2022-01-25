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В Башкирии задержали мужчину, зарезавшего возле кафе собутыльника

В Башкирии задержали мужчину, зарезавшего возле кафе собутыльника

18:24, 25 янв 2022

Сегодня ночью в правоохранительные органы республики поступило сообщение о драке возле кафе в Баймаке. Мужчина повздорил со своими приятелями и нанес им несколько ударов ножом. Об этом сообщили в Следкоме РБ.



Установлено, что 27-летний подозреваемый и 49-летний потерпевший совместно распивали спиртные напитки в кафе. Через некоторое время к ним присоединился 34-летний сосед потерпевшего. В ходе посиделок между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку на улице. Третий участник застолья попытался разнять своих знакомых.  Подозреваемый достал нож и нанес несколько ударов обоим мужчинам, после чего скрылся, избавившись от орудия преступления.

Пострадавших доставили в больницу, где 49-летний мужчина скончался.

Правоохранителям удалось оперативно вычислить и задержать подозреваемого. Сейчас проводятся следственные действия, допрашиваются очевидцы. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: с места происшествия // vk.com
Теги: Баймакский район происшествия криминал
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